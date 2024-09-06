Москва, 6 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 6 сентября сообщил Следственный комитет РФ.

РИА Новости/Алексей Филиппов

«Следователями предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову», — говорится в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Муминджанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Отмечается, что вину он не признал.

Как сообщало ИА Регнум, Муминджанова задержали 2 сентября. Его подозревают в получении взятки в размере 20 млн рублей.

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение ВС страны, генерал-майор способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах ведомства, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей.

235-й гарнизонный военный суд арестовал Муминджанова до 2 ноября.