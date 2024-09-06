* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 сентября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Суд заочно назначил восемь лет колонии автору веб-сериала Mr. Freeman и мультипликатору Павлу Мунтяну (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии, сообщила 6 сентября пресс-служба прокуратуры Москвы.

Владислав Шатило/RBC/TASS Павел Мунтян (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«С учётом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд приговорил 46-летнего деятеля анимационного кино Павла Мунтяна к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

Так, мультипликатор опубликовал на своей странице в социальной сети под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции.

Суд также постановил на три года лишить автора Mr. Freeman права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

Приговор в законную силу не вступил.

Гособвинение при этом просило назначить Мунтяну 8,5 года колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на автора сериала Mr. Freeman составили протокол о дискредитации ВС России. Мунтяну грозил штраф до 50 тыс. рублей. В октябре прошлого года в отношении мультипликатора возбудили уголовное дело за распространение фейков о ВС России. По версии следствия, Мунтян, находясь за границей, распространял в своих соцсетях заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Так, он публиковал представленные Киевом фото и данные о произошедшем в Буче. Пост мультипликатора появился в Telegram в апреле 2022 года.

В декабре 2023 года МВД объявило Мунтяна в розыск.

В феврале текущего года Хорошевский суд заочно арестовал Мунтяна на два месяца по требованию Следственного комитета. Ему вменяют поддержку Украины и создание фонда для сбора денег для ВСУ.

Мунтян известен как один из авторов идеи Mr. Freeman’а. Он участвовал в создании таких мультфильмов, как «Куми-куми», «Фиксики», «Масяня».