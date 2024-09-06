Польша, 6 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В городе Седльце на западе Польши найдены радиоактивные отходы, сообщила 6 сентября радиостанция RMF FM.

Gorąca Linia RMF FM

Сообщение о радиации поступило в местную полицию. Правоохранители прибыли на указанную территорию и с помощью датчиков обнаружили радиоактивный источник. По предварительным данным, это были контейнеры с радием. Всего было обнаружено 50 различных радиоактивных источников.

В полиции заявили, что счётчики показывают радиацию, но она ниже опасного уровня.

В региональном управления противопожарной службы сообщили, что на месте работает несколько десятков пожарных и две специализированные экологические и химические спасательные команды из Познани и Лешно. Все взятые образцы пройдут исследование.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года на одной из свалок при сканировании груд металлолома и прессованной стали в Таиланде нашли металлический цилиндр с радиоактивным цезием. Выяснилось, что цилиндр ранее пропал с электростанции.

В Польше за последние полгода упали несколько метеозондов: три — в марте, ещё шесть — в конце августа. В полиции 24 августа сообщили, что один из зондов местные жители нашли в лесу и обратились в полицию. Находку проверили на радиоактивное излучение и нашли на ней буквы, написанные кириллицей.

Украинские власти 3 сентября сообщили, что 20 га чернобыльской зоны отчуждения на севере Киевской области охвачены лесным пожаром. Загорелся слой органических остатков на поверхности почвы. Как заявил глава военной администрации региона Руслан Кравченко, радиационный фон находится в пределах нормы.

Ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 4 сентября заявил, что в Броварском районе Киевской области горят и тлеют торфяники. Пожар может привести к выбросу радиоактивных веществ в атмосферу. Существует риск, что радиация попадёт на территорию Польши.