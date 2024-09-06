Москва, 6 сентября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Отец девятерых детей Евгений Тепляков отверг обвинения в нападении на пенсионерку на детской площадке и назвал их «клеветой». Об этом он рассказал в пятницу, 6 сентября.

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По словам Теплякова, пострадавшая питает к его семейству личную неприязнь.

«Она следит за нами в соцсетях, как я понимаю, очень давно. И, насколько я слышал, очень сильно не любит многодетные семьи. <…> Видимо, у неё аборт в анамнезе, я не знаю. Какая-то тревожная история», — сказал он в беседе с РЕН ТВ.

Тепляков также уверен, что против него и его семьи уже на протяжении четырёх лет ведётся организованная кампании по дезинформации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в полицию поступило заявление на Теплякова. По словам дочери потерпевшей, он вместе со своими детьми избил пенсионерку на детской площадке, в результате чего она была госпитализирована в нейрохирургию со множественными травмами.

Пострадавшая Елена К., на которую напал Тепляков, рассказала в беседе с ИА Регнум, что мужчину никто не пытался остановить от избиения женщины на глазах у годовалого ребёнка. После случившегося её старшая внучка, которой 12 лет, стала бояться выходить на улицу из-за Теплякова.

Сама Елена находится в отпуске. Она надеется восстановиться и выйти на работу 9 сентября, несмотря на повреждённые плечевой пояс и колено, так как работает медсестрой в военном госпитале.

Дочь Евгения Алиса Теплякова известна тем, что в семь лет получила аттестат об окончании девяти классов, а в восемь лет сдала ЕГЭ по четырём предметам. Летом 2021 года она поступила на платное отделение факультета психологии МГУ по настоянию своего отца. Однако обучение сопровождалось определёнными сложностями и конфликтами её отца с преподавателями.

Старший сын Тепляковых Хеймдалль, как и его сестра, окончил школу в восемь лет. В этом году досрочно окончила школу ещё одна сестра Алисы — восьмилетняя Лея Теплякова, а семилетняя Терра недавно завершила обучение в девятом классе.