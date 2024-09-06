Москва, 6 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Оперативный штаб в Симферополе займётся управлением контртеррористическими операциями в Азовском море. Соответствующий указ 6 сентября подписал президент России Владимир Путин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Дополнительно возложить на оперативный штаб в Симферополе управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря», — указано в документе на портале правовой информации.

Также оперштаб будет отвечать за распределение и применение сил органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Путин также подписал указ об образовании организационного комитета национального центра «Россия». Оргкомитет создаётся в целях демонстрации достижений РФ, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия», формирования чувства гордости за страну, укрепления национальной идентичности, развития навыков детей и молодёжи, использования опыта регионов.

1 июля глава государства подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ. Для этого будет предоставлен земельный участок в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.