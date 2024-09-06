Москва, 6 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ВКонтакте/Дмитрий Медведев

Свой голос Дмитрий Медведев отдал в онлайн-формате.

«Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА Регнум, в Москве 6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что в голосовании уже приняли участие более 1 млн человек.