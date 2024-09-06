Москва, 6 сентября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета национального центра «Россия». Соответствующий документ опубликован 6 сентября на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

В указе отмечается, что оргкомитет создаётся в целях демонстрации достижений РФ, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия», формирования чувства гордости за страну, укрепления национальной идентичности, развития навыков детей и молодёжи, использования опыта регионов.

Председателем оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, ему поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ. Для этого будет предоставлен земельный участок в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

25 июля Путин поручил до 1 октября подготовить план строительства центра «Россия», а также разработать стратегию представления различных достижений РФ на международных мероприятиях.

Выставка-форум «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей.

По плану выставка должна была закрыться в апреле 2024 года, однако Путин предложил продлить её работу до 8 июля из-за большой популярности. 4 июля на выставке встретили 18-миллионного посетителя.