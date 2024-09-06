Москва, 6 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Подразделения российской армии с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 640 самолётов ВСУ, заявил 6 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Уничтожены: 642 самолёта, 283 вертолёта, 31 068 беспилотных летательных аппаратов», — уточнил он.

Генерал также сообщил, что с начала СВО российские войска уничтожили 578 зенитных ракетных комплексов, 17 947 единиц бронированной техники, 1446 установок РСЗО, 14 158 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 735 военных автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны за неделю с 31 августа по 6 сентября в ходе СВО сбили украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, они ликвидировали семь произведённых в США ракет ATACMS, 20 французских управляемых авиационных бомб Hammer, 54 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства. Также российские бойцы сбили 367 вражеских беспилотников самолётного типа.

За неделю с 24 по 30 августа российские силы ПВО уничтожили МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также они сбили три ракеты ATACMS, четыре ракеты «Точка-У», 19 авиабомб Hammer, 31 реактивный снаряд HIMARS и 311 беспилотников.