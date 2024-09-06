Москва, 6 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти В. В. Черникова состоится 8 сентября в Международном центре самбо. В этом году соревнования, организованные Департаментом спорта города Москвы при поддержке Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, отметят пятилетний юбилей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Рукопашный бой

В турнире примут участие спортсмены из пяти команд, представляющих различные органы безопасности и правопорядка Москвы. Поединки пройдут в весовых категориях до62,67,73,80,88,97 кг и свыше 97 кг.

Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою посвящен памяти Владимира Васильевича Черникова — министра правительства Москвы, руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, кадрового военного, полковника запаса. А девизом турнира стала крылатая фраза из кинофильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать!».

Турнир призван через спорт объединить на татами представителей разных ведомств, ежедневно рискующих жизнью ради обеспечения безопасности москвичей. Он также способствует продвижению патриотического воспитания, развитию рукопашного боя, популярного среди представителей силовых структур, и повышению мастерства спортсменов. Кроме того, в этом году одной из основных задач турнира вновь является защита и укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей как основ стратегии национальной безопасности и укрепления суверенитета страны.

Турнир стартует в 10:00. Зрителей и гостей ждет целый день зрелищных и принципиальных боев, а также торжественная церемония открытия финальной части соревнований, на которой выступят артисты балета Аллы Духовой «Тодес», победительница «Детской «Новой волны» Анастасия Иванова, артисты эстетической гимнастики и другие. Ведущими станут Денис Стойков и Алла Омелюта. Также на турнире выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Подробную информацию о турнире можно узнать на официальном сайте.