Калининград, 6 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. На бывшего мера Энергодара Андрея Шевчика несколько дней назад было совершено покушение. Об этом 6 августа после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

РИА Новости Андрей Шевчик

Он уточнил, что сейчас Шевчик является сотрудником Запорожской атомной электростанции.

Он подчеркнул, что ситуация легче не становится, количество угроз нарастает.

«Есть террористические действия против гражданского населения. Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллегу, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика», ― сообщил глава госкорпорации.

По его словам, Шевчик тяжело пострадал.

«Это просто показывает, что не успокаиваются в Киеве, продолжают наносить удары по инфраструктуре, по атомным электростанциям, по персоналу. Продолжают звучать угрозы», ― подчеркнул Лихачёв.

Как сообщало ИА Регнум, это не первое покушение на Шевчика. 22 мая 2022 года мэр Энергодара и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Взрывное устройство заложили в электрощитовом шкафу. Глава администрации получил лёгкое ранение. Его госпитализировали. В Следственном комитете РФ сообщили, что в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 31 августа заявил, что сотрудники ЗАЭС подвергаются шантажу со стороны Украины. по его словам, угрозами убийством родных и близких их склоняют к совершению терактов, передаче какой-либо информации в интересах Украины.