Минск, 6 сентября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Посла Японии в Минске Хироюки Ямамото вызвали в министерство иностранных Белоруссии, где ему заявили протест в связи со шпионской деятельностью задержанного в республике японского гражданина. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба белорусского МИД.

Sputnik/Виктор Толочко/РИА Новости Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске

«Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанёсшей ущерб безопасности Республики Беларусь», — проинформировала пресс-служба ведомства республики.

Уточняется, что сейчас расследование связанного с деятельностью задержанного уголовного дела находится на завершающей стадии, и меру ответственности за совершенные им преступления определит суд в полном соответствии с законодательством Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в Гомеле задержали сотрудника японских спецслужб. Отмечалось, что задержанный собирал информацию о социально-политической обстановке в республике, а также осуществлял съёмку военной инфраструктуры.

Задержанному в Белоруссии японскому гражданину Масатоси Наканиси 5 сентября предъявили обвинение в агентурной деятельности. В КГБ республики рассказали, что задержанный в течение шести лет пребывания в Белоруссии сделал более 9 тысяч фотографий, на которых запечатлены военная инфраструктура, логистические объекты, мосты и железнодорожные пути. Он намеревался передать эту информацию национальной комиссии общественной безопасности Японии.

Позднее в этот же день генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио направил Минску протест после сообщений о задержанном в Белоруссии японце, которому предъявили обвинение в агентурной деятельности. По его утверждению, содержание телепрограммы про этот случай якобы может нарушать права человека.