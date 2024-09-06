Курск, 6 сентября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Наёмники, участвующие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в боестолкновениях на курском направлении, просят провести ротацию. Об этом 6 сентября сообщили в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум Наёмники на Украине

«Сейчас уже наёмники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда», — привёл ТАСС слова источника.

Уточнялось, что иностранные специалисты всё чаще просят заменить их украинскими подразделениями.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа американский наёмник, участвующий в нападении ВСУ на Курскую область, заявил о «хаосе» в рядах украинской армии. Он отметил, что в рядах ВСУ уже признают «сильную растянутость» подразделений с момента вторжения в российский регион. Спустя два дня командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан сообщил о ликвидации в Курской области польских и немецких наёмников.

5 сентября замглавы российской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил о переброске из-под Харькова на курское направление выше 500 иностранных наёмников для проведения массированной атаки на регион.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что участвующие в нападении на Курскую область иностранные наёмники ВСУ готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 6 сентября, потери ВСУ на данном направлении превысили 10,4 тыс. человек.