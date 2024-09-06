Вашингтон, 6 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 6 сентября подпишет новый контракт о предоставлении военной помощи для Украины на сумму $250 млн, заявил в пятницу, 6 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

«Это позволит нам удовлетворить меняющиеся потребности Украины. И мы будем поставлять средства с военной скоростью», — процитировало министра агентство Reuters.

Остин уточнил, что США в первую очередь сосредоточатся на поставках для ВСУ средств противовоздушной обороны, оружия и бронетехники.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объявил, что США выделяют киевскому режиму помощь на сумму $125 млн. Он подчеркнул, что это будет 63-й пакет в рамках военной поддержки с августа 2021 года.

3 июля Байден поручил выделить Украине $150 млн на оказание военной помощи. При этом днём ранее Остин заявил, что США планируют выделить для Киева пакет помощи на $2,3 млрд, в который должны войти противотанковые средства и также ракеты-перехватчики к системам ПВО.

Белый дом 10 июля сообщил о планах США вместе с союзниками выделить более $1 млрд на укрепление украинской системы ПВО. Сообщается, что к инициативе пообещали присоединиться 50 государств.

В России неоднократно призывали Запад прекратить поставлять оружие киевскому режиму. Президент РФ Владимир Путин 5 июня заявил, что конфликт на Украине закончится через два-три месяца, если ей перестанут оказывать военную помощь.

Российский лидер также 5 сентября заявил об очень больших потерях в живой силе и технике формирований ВСУ, вторгшихся в приграничные районы Курской области. Это способствует полной утрате боеспособности украинской армии, к чему Россия и стремится, отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западная помощь Киеву не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.