Москва, 6 сентября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Внедорожник Gelandewagen упал в строящийся подземный переход в центре Москвы. Об этом 6 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, ДТП произошло 5 сентября на Шелепихинском шоссе у комплекса «Москва-Сити». По словам очевидцев, после аварии водитель скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, пострадавших нет. Правоохранители разбираются в произошедшем и устанавливают личность водителя.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября электробус попал в ДТП на Преображенской площади в Москве. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части. В аварии никто не пострадал.

31 августа четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве Это привело к затруднению движения, были заняты две полосы из трёх. О пострадавших в ДТП не сообщали.