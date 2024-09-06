Рим, 6 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании. Об этом 6 сентября заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио, посвящённого теме «Информация о мире, Европе и Италии».

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность <…> всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — заявил президент Азербайджана.

Алиев также не исключил возможности участия Баку в разрешении украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 августа прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. Переговоры начались со встречи в узком составе и продолжились в расширенном формате. В присутствии президентов состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами. Путин и Алиев также выступили с совместным заявлением. Лидеры обсудили широкий спектр двусторонних отношений России и Азербайджана.

Российский лидер также пригласил Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время.