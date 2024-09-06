Москва, 6 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Москве с делегацией ООН глобальную продовольственную безопасность. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Telegram/МИД России Сергей Вершинин

«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Вершинин вместе с представителями заинтересованных российских ведомств и компаний провёл в Москве очередной раунд консультаций с делегацией ООН во главе с генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Р. Гринспан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны подробно обсудили текущую ситуацию на мировых рынках продовольствия и удобрений, а также пути обеспечения реализации меморандума Россия — ООН о нормализации российского сельхозэкспорта.

В ходе консультаций было отмечено продолжение накопления кризисных явлений в сфере глобальной продовольственной безопасности и усиление угроз голода.

Стороны также заметили, что на фоне этого решение задач по налаживанию устойчивых и беспрепятственных поставок российских зерновых и удобрений, в первую очередь в развивающиеся и нуждающиеся страны, становится особенно востребованным.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 августа заявил, что исследования российских специалистов в рамках Большой африканской экспедиции будут способствовать обеспечению продовольственной безопасности Африки. Глава государства также выразил благодарность всем, кто занимался подготовкой проекта, а также пожелал участникам исследования успешной и эффективной работы.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 18 июня заявил, что западные санкции не помешали продвигать отечественное сельскохозяйственное сырьё и продовольствие на экспорт. Он уточнил, что Россия занимает третье место в мире по торговле ячменем, второе место в мире по поставкам зерновых и зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, а также первое место по экспорту пшеницы.