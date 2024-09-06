Париж, 6 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Российская делегация приглашена на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже, но посетит её не в полном составе. Об этом 6 сентября заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Lafargue Raphael/ABACA/ТАСС

«Организационный комитет Паралимпийских игр пригласил спортсменов, тренеров и вспомогательный персонал из России на церемонию закрытия Паралимпийских игр на общих основаниях. Для наших предусмотрены зрительские места и транспортное обеспечение», — процитировал его телеканал «Матч ТВ».

По словам Рожкова, приглашения были переданы всем членам делегации, однако опыт прошлых лет показал, что церемонию посещают чуть больше половины членов национальной команды. Причиной являются неудобства в логистике, время проведения церемонии и позднее возвращение в Олимпийскую деревню.

На следующий после закрытия Игр день российских спортсменов ждёт долгий перелёт домой с пересадкой в Стамбуле, поэтому некоторые предпочтут отдохнуть перед дорогой, добавил глава ПКР.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября, церемония закрытия пройдёт вечером в этот день.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября российский легкоатлет Иван Ревенко завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже в метании копья. Атлет метнул снаряд на 30,77 м, что стало его личным рекордом.

5 сентября пловчиха Дарья Лукьяненко победила на дистанции 100 м брассом среди спортсменов с нарушением зрения. Она также ранее завоевала золотую медаль в заплыве на 200 м комплексным плаванием, побив мировой рекорд.

С начала Паралимпиады российские спортсмены завоевали 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей. На соревнованиях они выступают в нейтральном статусе.