Центр знаний «Машук» будет обучать молодых педагогов на Дальнем Востоке
Владивосток, 6 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Обучающие программы для специалистов сферы образования начнут проводить на площадке Дальневосточного федерального университета. Соответствующее соглашение 6 сентября было подписано с Центром знаний «Машук»на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Программы планируется проводить в формате «Выездной Машук».
«Мы видим большой запрос на обучение кадров с Дальнего Востока, однако не каждый может доехать до Пятигорска или Москвы. Поэтому мы решили найти федерального партнёра, на площадке которого мы сможем обучать представителей разных целевых аудиторий: от студентов и преподавателей до управленцев системы образования региона», — отметил гендиректор Центра знаний «Машук» Антон Сериков.
По словам ректора ДВФУ Бориса Коробеца, вуз станет первой площадкой на Дальнем Востоке для проведение образовательных интенсивов Центра знаний «Машук». Молодые специалисты смогут обмениваться опытом с экспертами со всей России, не покидая регион.
В рамках проведённой центром знаний панельной дискуссии «Воспроизводство кадров на Дальнем Востоке: как учить тех, кто учит?» замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что необходимо создавать условия, при которых молодёжь после обучения будет продолжать педагогическую карьеру в регионах. Необходимо показать значимость работы в своём родном городе, рассказать о возможностях личностного роста, отметила она.
Заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко рассказал о мерах поддержки молодых педагогов в регионе. Среди них — подготовка кадрового резерва в колледжах «Лидеры изменений СПО», система наставничества в организациях, несколько видов материальной поддержки. По словам эксперта, задача по привлечению и поддержке молодёжи в педагогических профессиях в крае является приоритетной.
Ранее на ВЭФ-2024 также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Камчатского края и Центром знаний «Машук». Будет проводиться совместная работа по созданию инновационных образовательных проектов для учителей школ и преподавателей колледжей.
Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября на ВЭФ «Роснефть» и правительство Хабаровского края заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Стороны будут вместе разрабатывать и реализовывать проекты в области охраны окружающей среды, а также образования. В частности, компания и регион договорились развивать в Хабаровском крае системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров.