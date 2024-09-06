Владивосток, 6 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Обучающие программы для специалистов сферы образования начнут проводить на площадке Дальневосточного федерального университета. Соответствующее соглашение 6 сентября было подписано с Центром знаний «Машук»на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Павел Колядин/ТАСС

Программы планируется проводить в формате «Выездной Машук».

«Мы видим большой запрос на обучение кадров с Дальнего Востока, однако не каждый может доехать до Пятигорска или Москвы. Поэтому мы решили найти федерального партнёра, на площадке которого мы сможем обучать представителей разных целевых аудиторий: от студентов и преподавателей до управленцев системы образования региона», — отметил гендиректор Центра знаний «Машук» Антон Сериков.

По словам ректора ДВФУ Бориса Коробеца, вуз станет первой площадкой на Дальнем Востоке для проведение образовательных интенсивов Центра знаний «‎Машук». Молодые специалисты смогут обмениваться опытом с экспертами со всей России, не покидая регион.

В рамках проведённой центром знаний панельной дискуссии «Воспроизводство кадров на Дальнем Востоке: как учить тех, кто учит?» замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что необходимо создавать условия, при которых молодёжь после обучения будет продолжать педагогическую карьеру в регионах. Необходимо показать значимость работы в своём родном городе, рассказать о возможностях личностного роста, отметила она.

Заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко рассказал о мерах поддержки молодых педагогов в регионе. Среди них — подготовка кадрового резерва в колледжах «Лидеры изменений СПО», система наставничества в организациях, несколько видов материальной поддержки. По словам эксперта, задача по привлечению и поддержке молодёжи в педагогических профессиях в крае является приоритетной.

Ранее на ВЭФ-2024 также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Камчатского края и Центром знаний «Машук». Будет проводиться совместная работа по созданию инновационных образовательных проектов для учителей школ и преподавателей колледжей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября на ВЭФ «Роснефть» и правительство Хабаровского края заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Стороны будут вместе разрабатывать и реализовывать проекты в области охраны окружающей среды, а также образования. В частности, компания и регион договорились развивать в Хабаровском крае системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров.