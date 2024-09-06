Пекин, 6 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Посетив храм Ясукуни в Токио, украинский посол в Японии Сергей Корсунский проявил неуважение к Китаю и другим азиатским народам, сообщило 6 сентября издание China Daily.

Zuma\TASS Храм Ясукуни в Токио

Отмечается, что украинский дипломат совершил паломничество в храм Ясукуни, который является символ милитаристского и колониального прошлого Японии. Он сделал это 3 сентября — в День победы китайского сопротивления японским захватчикам. В храме Ясукуни чтят память военных преступников, осуждённых Международным военным трибуналом, подчеркнуло издание.

В сообщении украинского посольства в Японии говорилось, что Корсунский посетил храм, чтобы «отдать дань уважения мученикам, погибшим за японскую нацию». Тем самым он и всё украинское диппредставительство продемонстрировали отсутствие даже самых элементарных знаний истории, подчёркивается в материале.

Называть почитаемых в Ясукуни военных преступников мучениками, погибшими за Японию, — значит, оскорблять чувства азиатов, включая китайский народ, подвергшийся варварскому вторжению японских милитаристов. Поведение посла является грубым нарушением основных принципов международного сообщества, отметило издание.

К настоящему моменту посольство Украины в Японии удалило запись о посещении Корсунским храма Ясукуни.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни. От личного посещения ритуального места он воздержался. Власти Южной Кореи заявили протест в связи с акцией Кисиды. Южнокорейский МИД отметил, что Ясукуни прославляет прошлую военную агрессию Японии и защищает военных преступников.

Ежегодной японские политики ритуально посещают Ясукуни в апреле, 15 августа — в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны и в октябре.