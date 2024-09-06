Владивосток, 6 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. К российским спортсменам, которые отождествляют себя с нынешними киевскими властями и спонсируют Вооружённые силы Украины (ВСУ), не может быть терпимости и понимания. Об этом 6 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — сказала она.

Дипломат уточнила, что речь в таком случае идёт о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, военных и детей и разрушение инфраструктуры.

«Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не по пути с теми релокантами, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию и встал на сторону киевского режима. Все остальные свободно выбирают, где им в настоящий момент жить, добавил он.