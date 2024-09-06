Донецк, 6 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины полностью не выбиты с окраин Красногоровки, хотя несут ежедневные потери. Об этом 6 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости Красногоровка

Глава ДНР посетил город после более чем 10-летнего перерыва.

«Враг ещё полностью не выбит из окраин Красногоровки, несёт ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни», — рассказал он.

С главой ДНР также поделились историей об операции по спасению женщины из зоны боёв. Подробности самой истории он привёл. Однако, по словам Пушилина, это красноречиво показывает, чем российские бойцы отличаются от врага.

Как передавало 12 августа ИА Регнум, российские военные установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Тогда же министерство обороны сообщило, что подразделения российских войск в результате активных действий освободили населённый пункт Лисичное в ДНР.