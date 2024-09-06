Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Подозреваемого в краже ящика с денежными пожертвованиями для участников СВО из магазина в Аксайском районе в Ростовской области задержали. Об этом 6 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мои коллеги сработали оперативно и сегодня задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель областного центра», — написала она в Telegram-канале.

Устанавливаются возможные соучастники и точный размер ущерба.

Ранее, 5 сентября, один из волонтёров рассказал ИА Регнум, что на камеры видеонаблюдения в СНТ «Содружество» попали трое мужчин. На кадрах видно, что они приехали к одному из продуктовых магазинов и вынесли ящики, в которые местные жители собирают деньги для помощи российским бойцам в зоне СВО. Там было около 8 тыс. рублей. Как сообщил собеседник агентства, на собранные деньги волонтёры покупают коптеры и медикаменты для военных.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 6 сентября поручил возбудить уголовное дело по факту кражи денежных средств, переданных в благотворительных целях, в Ростовской области. По данному факту следственные органы организовали доследственную проверку.