* Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)

Москва, 6 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Россия с пониманием относится к решению Киргизии исключить движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из перечня террористических организаций. Об этом 6 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM «Талибан»

Представитель Кремля напомнил, что Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану, а «Талибан» ― фактическая власть в Кабуле.

«Соседям очень важно выстраивать отношения с де-факто властью. Это необходимо, без этого нельзя выстраивать никакие контакты», ― пояснил Песков.

Он добавил, что Москва с пониманием относится к этой ситуации.

Генпрокуратура Киргизии 2 сентября опубликовала обновлённый реестр запрещённых в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». Представитель госкомиссии Киргизии по делам религии не объяснил причин такого решения, но подтвердил, что прокуратура могла последовать примеру соседнего Казахстана, где талибов прекратили считать террористами ещё в начале июня.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Казахстан вывел движение «Талибан» из террористического списка, чтобы развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном. Как пояснил президент страны Касым-Жомарт Токаев, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

27 мая Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористов. Специальный представитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии при МИД России Замир Кабулов тогда заявил, что признание талибов стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.

Российский лидер 28 мая заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Путин добавил, что Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов. Решение, по словом главы государства, будет вырабатываться вместе.