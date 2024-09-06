Москва, 6 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. У российского руководства нет единого подхода к введению ограничений в отношении американских СМИ, заявил 6 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Российское руководство пристально наблюдает за редакционной политикой разных зарубежных СМИ, в том числе по части информации на тему Украины. Она подаётся с разной степенью достоверности, указал официальный представитель Кремля. По его словам, некоторые порталы не гнушаются публикациями откровенных фейков, другие же стараются «выдерживать баланс».

«Все эти факторы мы будем принимать во внимание», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Американские власти объяснили это тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в президентские выборы в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти таким образом борются с любыми проявлениями «инакомыслия» в преддверии президентских выборов. России в этой информационной войне назначили роль «скрытого внешнего врага».

По её мнению, Запад новыми санкциями против российских СМИ превзошёл сам себя. Вводя санкции против «России сегодня» и RT, на Западе даже не смогли озвучить меры, которые приняли.

Дипломат подчеркнула, что действия Вашингтона по ограничению российских СМИ не останутся без ответа. Она заявила, что попытки выдворить российских журналистов из США, создать им неприемлемые условия для работы станут основанием для принятия симметричных и асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что на Западе развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлёвских пропагандистов». Работающие в России зарубежные корреспонденты должны помнить, что они останутся в стране, если будут соблюдать российское законодательство.