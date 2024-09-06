Владивосток, 6 сентября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провели рабочую встречу на полях IX Восточного экономического форума (ВЭФ). Они обсудили взаимодействие между компанией и регионом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Комсомольский НПЗ

Сотрудничество «Роснефти» и Хабаровского края продолжается в рамках соглашения, подписанного на ВЭФ: стороны решили углубить взаимодействие в работе над промышленными, финансовыми и социальными программами для повышения уровня жизни в регионе. Кроме того, они договорились о реализации проектов в области охраны окружающей среды и развитии системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров. Также Сечин и Демешин обсудили вопросы обеспечения топливом края, в том числе его отдаленных районов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Комсомольский НПЗ

«Роснефть» является крупнейшим работодателем Хабаровского края и стабильно платит налоги в региональный бюджет. На сегодняшний день компания модернизирует Комсомольский НПЗ, где строит комплекс гидрокрекинга. Установка позволит увеличить выпуск дизельного топлива для потребителей в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке. Компания активно сотрудничает с местными предприятиями, в том числе малого и среднего бизнеса.