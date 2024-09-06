Москва, 6 сентября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Заявления главы администрации Китайского Тайбэя (Тайваня) Лайя Циндэ о территориальных претензиях Китая к России не стоит воспринимать всерьёз. Об этом заявил на брифинге 6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Лайя Циндэ

«Мы такие заявления не видели, честно говоря. Ну и даже если они были, вряд ли их можно воспринимать как серьёзные высказывания», — сказал он

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Циндэ заявил, что Пекину, если китайская сторона в действительности озабочена территориальным вопросом, следовало бы вернуть земли, переданные России в XIX веке.

Россия и Китай подписали Айгунский договор в 1858 году. Он определил границу между странами и проходит по Амуру. Его левый берег от реки Аргуни до устья признавался российской территорией. В 1960 году стороны подтвердили и расширили соглашения в ходе заключения Пекинского договора.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на следующий день напомнила, что Циндэ неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина. Она посоветовала политику заняться проблемами острова и занять конструктивную позицию к предложениям КНР о мирной интеграции с материковым Китаем.