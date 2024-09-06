Киев, 6 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сразу же после вступления в должность доложил польскому коллеге Радославу Сикорскому о текущей ситуации в зоне боевых действий. Об этом сам дипломат 6 сентября рассказал в заметке на платформе Х (Twitter).

EPA/VITALII NOSACH/TASS Андрей Сибига

«Я проинформировал Сикорского об обстановке на фронте», — написал Сибига.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку 4 сентября. Он ушёл с должности на фоне ряда других увольнений в правительстве. Газета Financial Times 5 сентября написала, что слухи об отставке Кулебы ходили в Киеве больше года. При этом сам чиновник не хотел уходить с поста главы украинского МИД, однако глава киевского режима на этой неделе заявил ему, что настало время для этого.

По информации британского журнала The Economist, Зеленский отправил Кулебу в отставку из-за разногласий по внешней политике. Якобы министра могли уволить ещё в апреле и для этого Сибигу назначили на пост его заместителя, но США в то время были против.

Сам Зеленский объяснил увольнение Кулебы тем, что недоволен его работой по привлечению военной помощи от Запада. Украинский лидер заявил, что бывшему министру не хватало энергии.

Варшава является одним из ближайших соратников киевского режима в его противостоянии с Москвой. В июне глава МИД Сикорский призывал Запад научиться извлекать выгоду из «игры на эскалацию» против России. 25 июля Сикорский заявил, что проживающим в Европейском союзе гражданам Украины нужно навязать такие условия пребывания, чтобы они вернулись на родину и вступили в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) для дальнейшей борьбы с Россией.