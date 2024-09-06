Петрозаводск, 6 сентября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Судоходство на Беломорканале запустят 6 сентября после ликвидации аварии. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

Прокуратура Карелии

«В короткие сроки восстановлена строительная перемычка на плотине Беломорканала», — написал он в Telegram-канале.

В пятницу в 15:00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 с ограничением по осадке 2,5 м.

Продолжаются работы по наполнению бьефа. Полностью восстановить движение по каналу планируется 10 сентября.

Как сообщалоИА Регнум, аварийный участок Беломорско-Балтийского канала закрыли для движения грузовых и круизных судов 29 июля. Разрушение временной строительной перемычки при реконструкции плотины № 23 гидроузла № 11 привело к падению воды в бьефе между 10-м и 11-м шлюзами.

29 июля в Сегежском районе Карелии размыло временную насыпь между двумя шлюзами Беломорканала, вода затопила посёлок и СНТ. Момент прорыва дамбы попал на видео. В районе объявили режим ЧС, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Семерых пострадавших человек удалось спасти, трое погибли.