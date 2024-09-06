Москва, 6 сентября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. В голосовании на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов и столичного района Куркино уже приняли участие миллион человек. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Большая часть проголосовавших на данный момент сделали свой выбор онлайн на специальной странице. Такой способ доступен пользователям, имеющим полную учетную запись на портале mos.ru.

Кроме того, москвичи могут проголосовать на терминалах, расположенных на избирательных участках. Такой способ отдать свой голос выбрали 43 тысячи человек. Бумажными бюллетенями воспользовались порядка 8 тысяч горожан. Для голосования «бумажным» способом необходимо было заранее подать заявление, но в случае его отсутствия по уважительной причине председатель участковой избирательной комиссии уполномочен принять решение о выдаче бумажного бюллетеня.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва, на всех избирательных участках столицы находятся наблюдатели штаба, также из штаба ведётся круглосуточное наблюдение. Голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не зафиксировано.

Как сообщало ранее ИА Регнум, проголосовать онлайн можно в любое время суток до 20:00 8 сентября. Отдать голос на участке москвичи могут с 08:00 до 20:00 6, 7 и 8 сентября.