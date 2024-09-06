Вашингтон, 6 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Минобороны США обеспокоено истощающимися запасами американского вооружения на фоне продолжения оказания Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом 5 сентября сообщило агентство Reuters.

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«Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Пентагона истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок», — говорится в публикации.

Уточняется, что при этом поддерживающие Киев законодатели США ранее указали на важность продолжения поддержки Украины, так как считают, что она имеет решающее значение для американских интересов.

Как сообщало ИА Регнум, американский политолог Джон Миршаймер 28 августа заявил, что США вряд ли способны серьёзно повлиять на ход боевых действий в украинском конфликте, так как исчерпали ресурсы для поставок военной помощи Киеву. По словам эксперта, президент России Владимир Путин это понимает.

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп обвинил действующую американскую администрацию в том, что она оставила своих военных без боеприпасов,которые направила в Киев. По его словам, без западной помощи Украина проиграла бы уже в первую неделю конфликта с Россией.

Путин ранее отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину только истощают ресурсы стран, которые принимают участие в её поддержке.