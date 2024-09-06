Москва, 6 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — сообщил регулятор.

Отмечается, что положение действует независимо от валюты вклада. Эту возможность могут реализовать те, кто её ещё не использовал. Остальные могут получить свои средства в рублях. Получаемая сумма не может быть меньше рассчитанной в день выплаты по официальному курсу для средств, внесённых до 9 сентября 2022 года. Средства, внесённые после этой даты, можно получить по курсу на дату выдачи.

Кроме того, ЦБ продлил на шесть месяцев запрет банкам брать с клиентов комиссию в случаях выдачи валюты со счетов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 февраля 2022 года подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции. Они также предполагают введение ограничений на операции с иностранными валютами.

В апреле 2023 года Путин, комментируя запрет на вывоз капитала из России, отметил, что благодаря этой мере удалось снизить угрозы для финансовой системы страны и укрепить её стабильность.