Москва, 6 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 6 сентября поручил возбудить уголовное дело по факту кражи денежных средств, переданных в благотворительных целях российским военным, в Ростовской области после сообщения ИА Регнум о том, что компания мужчин украла ящики с денежными пожертвованиями для бойцов СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщила пресс-служба СК России.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.

Как рассказал ИА Регнум один из волонтёров, 4 сентября на камеры видеонаблюдения в СНТ «Содружество» попали трое мужчин. На кадрах видно, что они приехали на такси к одному из продуктовых магазинов и вынесли ящики, в которые местные жители собирают деньги для помощи российским бойцам в зоне СВО. Там было около 8 тыс. рублей. По словам волонтёра, на собранные деньги покупают коптеры и медикаменты для бойцов.