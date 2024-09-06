Киев, 6 сентября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. У министерства обороны Украины закончились деньги на боевые выплаты бойцам украинских формирований за сентябрь. Об этом 6 сентября заявила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире украинского новостного телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«К сожалению, это правда. Действительно, министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые», — сказала она.

Пидласа уточнила, что это произошло из-за того, что Рада ещё не проголосовала за закон о внесении изменений в бюджет, что планируется сделать до 20 сентября.

По её словам, такая проблема появились у Киева на фоне задержек финансирования от США в начале года, из-за чего украинские власти вынуждены были покупать оружие за свой счёт и истратили средства, заложенные на выплаты бойцам.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля депутат Верховной рады, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая назвала чрезмерной инициативу с повышением выплат украинским бойцам и семьям погибших. По её словам, это скажется на госбюджете Украины.

Источник в российских силовых структурах в конце марта рассказал, что эвакуационные команды ВСУ бросают в прифронтовой лесополосе тела погибших украинских боевиков. Он уточнил, что это делается, чтобы скрыть потери, а также чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.