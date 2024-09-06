Париж, 6 сентября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Власти Франции использовали «тайный киберзакон» в деле против основателя Telegram Павла Дурова, сообщило 5 сентября Politico.

ИА Регнум

Обвинения в адрес Дурова связаны с предоставлением криптографических услуг, обеспечивающих конфиденциальность пользователей.

В их основе лежит закон, обязывающий любую компанию, предлагающую «криптологические инструменты», уведомить французское агентство кибербезопасности ANSSI и держать в своем распоряжении описание технических характеристик и исходный код программного обеспечения.

«Этот закон необычен, особенно в западных демократиях, где вмешательство правительства в частную переписку, как правило, рассматривается как превышение государственной власти», — отмечает издание.

При этом закон вступил в силу 20 лет назад, но ни разу не применялся для предъявления обвинений технологическим платформам. В материале издания отмечается, что подобными «неясными законами» некоторые западные правительства пытаются установить контроль над частной перепиской в интернете.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Прокуратура 28 августа предъявила ему обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере €5 млн. Предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ.

Президент России Владимир Путин 6 сентября заявил, что действия властей Франции в отношении Дурова носят избирательный характер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что власти Франции повели себя отвратительным образом в ситуации с арестом Дурова.