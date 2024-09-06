* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 сентября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В отношении бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в России возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил источник ИА Регнум.

ТАСС/Артем Коротаев Мария Максакова

Поводом для уголовного преследования стало интервью оперной певицы украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ), а также выступила с осуждением российских военных и специальной военной операции России на Украине.

Максаковой грозит до шести лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России 5 мая 2023 года внёс Максакову в реестр иноагентов вместе с блогером Георгием Албуровым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и рядом других лиц. По данным ведомства, певица призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России и принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

В ноябре прошлого года Пресненский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Максакову за неуказание статуса иностранного агента в постах в соцсетях. Уточняется, что певица опубликовала материалы на сайте видеохостинга YouTube без указания на то, что они распространены иностранным агентом или касаются деятельности иностранного агента. Максаковой назначили наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

Московский суд уже оштрафовал певицу 9 ноября на 50 тысяч рублей по этой же статье.