Москва, 6 сентября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Около 100 школьников из разных регионов России поступили в высшие учебные заведения, получив дополнительные баллы за достижения в премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Преференции победителям и призерам премии предоставляют 115 вузов. Бюджетные места и гранты предоставили РУДН, ВШЭ и СКФУ.

Пресс-служба Росприроднадзора Глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова провела онлайн-встречу с самыми активными участникам премии, которые воспользовались преференциями и поступили в российские вузы. Они стали студентами Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, МИРЭА, Томского государственного университета, Уральского федерального университета, Кубанского и Байкальского государственных университетов и др.

«Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде», — сказала Радионова. Она подчеркнула важность причастности молодежи к экологии и высокого уровня подготовки специалистов. «И только вместе мы можем решить самые сложные задачи, повлиять на других людей и их осознанность в вопросах бережного отношения к природе», — сказала руководитель ведомства.

Светлана Радионова сообщила, что ВШЭ и РУДН предоставили гранты на бесплатное обучение двум победителям премии «Экология — дело каждого».

Студентом ВШЭ стал Родион Муцольгов из Московской области. Родион придумал, как обучить врановых — самых умных птиц — раздельному сбору мусора. Молодой человек разработал устройство, ставил эксперименты и совершенствовал идею несколько лет. Благодаря премии он познакомился с Николаем Николаевичем Дроздовым и обсуждал с ученым развитие своего проекта. Юноша увлекается не только биологией и химией, но и нейронными сетями и планирует в дальнейшем создавать новые проекты в сфере экологии.

«Участие в нескольких сезонах [премии] во многом повлияло на мое будущее и выбор профессии. Меня пригласили сразу в два топовых вуза! Я счастлив, что смогу получить лучшее образование и применить знания на пользу экологии!» — сказал первокурсник ВШЭ Родион Муцольгов.

Грант на бесплатное обучение в РУДН получил Егор Синцов из Нижегородской области. Он будет учиться по направлению «Энерго− и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Егор придумал и собрал беспилотник для контроля за состоянием мусорных полигонов и с этим проектом стал победителем премии. Заботу об экологии мальчику с детства привила бабушка: приучила к бережливости, сортировке отходов и сдаче вторсырья. Теперь Егор видит себя новатором в сфере экологии и планирует создать новый беспилотник для нужд сельского хозяйства.

На бюджетное место в Институт экологии РУДН поступила активная участница премии и победитель третьего сезона Виктория Лотник из Ростовской области. Вика была удостоена награды за проект, направленный на развитие образовательной инфраструктуры и организацию экологической тропы на территории Музея природы под открытым небом. В родном Волгодонске Викторию знают как эковолонтера. Девушка участвует во всех акциях по уборке территорий, посадке деревьев, сбору макулатуры и пластика.

На направление, которое выбрала Виктория, конкурс составляет семь человек на место. По её словам, дополнительные баллы от участия в премии «Экология — дело каждого» помогли ей пройти отбор и стать студенткой. «Меня ждет увлекательная учеба, спасибо Росприроднадзору!» — сказала Виктория Лотник.

Глава Росприроднадзора поблагодарила ребят за целеустремленность и трудоемкую работу над проектами в защиту экологии. Светлана Радионова пожелала всем поступившим в вузы призерам премии «Экология — дело каждого» успехов в учебе и реализации самых смелых идей.

Премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором. Её главной миссией является выявление и вовлечение молодёжи и взрослых в экологическую повестку и их поощрение за активность. Всего на премию с 2021 года поступило свыше 210 тысяч заявок от участников из 78 стран, включая все 89 регионов РФ. Все участники получают грамоты, а победители и призёры — помимо гаджетов и путёвок на Чёрное море, преимущества при поступлении в 115 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, СКФУ и другие.