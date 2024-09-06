Киев, 6 сентября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в так называемой контактной группы по военному содействию Украине, которая пройдёт на американской авиабазе Рамштайн. Об этом он сообщил 6 сентября в своём Telegram-канале.

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Я прибыл на авиабазу Рамштайн», — написал он.

В сообщении он указал на необходимость получения от Запада оружия для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Зеленский встретится с министрами обороны США Ллойдом Остином и главой минобороны Германии Борисом Писториусом. Отдельная встреча запланирована с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

После этого, как написал глава киевского режима, он отправится в Италию на экономический форум, где встретится с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Ранее, 5 сентября, немецкие СМИ сообщали, что Зеленский рассчитывает посетить встречу в формате «Рамштайн», чтобы вновь потребовать у Запада военную помощь. По информации источника, в перечне запросов — средства ПВО и ракеты дальнего радиуса действия.

Пентагон 5 сентября сообщил, что в рамках встречи союзники Киева обсудят поставки средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал в марте президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход спецоперации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.