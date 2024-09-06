Владивосток, 6 сентября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Заявления украинских политиков в адрес Монголии и других третьих стран об их отношениях с Россией являются не чем иным, как хамством. Об этом 6 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Ранее, 3 сентября, официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал визит президента России Владимира Путина «тяжёлым ударом» по Международному уголовному суду (МУС). Киевский режим и его союзники пообещали принять меры против Улан-Батора за отказ выполнить решение МУС и арестовать российского лидера.

«Кроме как хамством это назвать сложно. <…> Не будем ещё забывать, что и после визита [премьер-министра Индии] Нарендры Моди в Россию [глава киевского режима Владимир] Зеленский лично сказал, что Моди нанёс удар по усилиям по урегулированию», — процитировал Лаврова РБК.

Глава МИД РФ выразил надежду, что в ходе последующего визита в Киев индийский премьер объяснил Зеленскому правила приличия.

По мнению Лаврова, ажиотаж вокруг темы с МУС создаётся искусственно. Реакция Запада на действия судебного органа отражает двойные стандарты. Доказательством этому послужила недавняя история с объявлением в розыск руководства Израиля. Тогда МУС «тут же ударили по рукам», напомнил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, президент России посетил Монголию с двухдневным официальным визитом в период со 2 по 3 сентября. Государство подписало Римский статут МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 сентября заявил, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС. По словам спикера Кремля, МУС никак не помешает развитию отношений РФ с заинтересованными странами-партнёрами.