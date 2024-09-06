Житомир, Украина, 6 сентября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. В селе Зеремля на Украине 4 сентября был совершён поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила пресс-служба Житомирской епархии.

Пресс-служба Житомирской епархии

«Пожар возник в здании храма Покрова Пресвятой Богородицы и был локализован в 23:50, а в 00:19 утра он был полностью потушен», — отметили в епархии.

Уточнялось, что сгорели крыша, потолки и имущество внутри здания. Сотрудники полиции заявили, что предварительной причиной возгорания мог быть умышленный поджог.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили храма. Вход в храм опечатало руководство кладбища в городе Черновцы, на территории которого здание располагается. Община в честь Трёх Святителей лишилась возможности проводить богослужения.

20 августа украинский парламент принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

В этой связи МИД России сообщил, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.