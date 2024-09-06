Угледар, ДНР, 6 сентября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Старший сержант с позывным Саша Белый спас колонну техники и своих товарищей, которых преследовал дрон ВСУ. Мужчина уничтожил беспилотник, захватил пленного, но подорвался на мине, когда пошёл проверить дрон на наличие взрывчатых веществ. Об этом ИА Регнум рассказали его сослуживцы.

ИА Регнум

Александру 31 год. Он служит в должности старшего снайпера в 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознамённой бригаде в отряде снайперов «Самураи». 2 сентября он вместе с товарищем с позывным Торони командиром взвода Афганом выполнял боевые задачи в обозначенном квадрате в Угледаре.

«Увидели бой в лесопосадке и раненого вэсэушника. Оказали первую помощь украинцу и взяли его в плен. Отвели на точку эвакуации, чтобы его забрали дальше медики», — рассказал Афган.

ИА Регнум

После военнослужащие вернулись в обозначенный квадрат для продолжения боевого дежурства. Боец Саша Белый увидел, что колонну техники их бригады преследует дрон-камикадзе. Мужчина сбил его из автомата.

«Он пошёл проверить дрон на наличие взрывчатки и наступил на мину правой ногой. Ногу оторвало выше колена. Белого не могли сразу эвакуировать, потому что местность укрыта минами, и бойцы не могли к нему подойти», — поделился один из сослуживцев.

Товарищам удалось спасти Александра. Он сейчас проходит реабилитацию в госпитале. Мужчина находится в сознании, он уже перенес несколько операций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский военный в зоне проведения спецоперации ударом головы сбил украинский FPV-дрон. Он рассказал журналистам о том, как это произошло, а также сообщил, что после встречи с дроном он уже идёт на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в зону СВО.