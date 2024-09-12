Москва, 12 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Студенты российских вузов наряду с основным образованием могут бесплатно освоить ИТ-специальности, тем самым повысив свой рейтинг на рынке труда. Изучить языки программирования, основы информационной безопасности, обучиться работе с искусственным интеллектом (ИИ) и новыми информационными технологиями на российском ПО молодёжи помогают «цифровые кафедры», которые в этом учебном году ждут студентов в 106 вузах страны.

freepik.com

«Одна из основных задач по подготовке кадров в стране — трансформация секторов экономики. Её позволяют решать, в частности, «цифровые кафедры». Их количество в разных регионах страны в будущем будет только расти», — подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первые «цифровые кафедры» были запущены по национальному проекту «Цифровая экономика» два года назад: за это время более 280 тысяч студентов разных направлений получили возможность освоить дополнительную ИТ-квалификацию. Программы обучения довольно разнообразны: от умных технологий в машиностроении до роботизированных систем в сельском хозяйстве. Ожидается, что в новом учебном году к занятиям приступят более 170 тысяч студентов. Запись на «цифровые кафедры» открыта до 30 сентября.

Присоединиться к обучению могут не только те студенты, чьё основное направление связано с технологиями, но и ребята, обучающиеся по другим профилям. Благодаря таким «кафедрам» будущие медики смогут использовать в работе ИИ, инженеры освоят промышленное ПО, а айтишники углубят свои знания.

Например, применять алгоритмы ИИ или разрабатывать мобильные и web-приложения учат на «цифровой кафедре» Ульяновского государственного университета (УлГУ). Кроме того, студенты осваивают цифровые инструменты для прикладного анализа данных в медицине и реализуют собственные проекты.

Например, в УлГУ создали приложение «Анатомический компас». Студентка медицинского факультета Мария Огуречникова предусмотрела на платформе всё, что нужно для изучения анатомии и успешной сдачи экзамена по этому предмету: от теоретического материала в виде кратких конспектов и лекций до переводчика латинских слов и даже интерактивной игры. Эту работу «цифровая кафедра» и кафедра анатомии человека УлГУ вели совместно. К ней привлекли и студентов других кафедр.

«Для реализации проекта была сформирована межфакультетская команда, что является наиболее эффективным способом решения междисциплинарных задач», — отметила Мария.

Так, участник рабочей группы, студент факультета математики, информационных и авиационных технологий (ФМИАТ) Тимур Гиззятов сконструировал сайт-визитку и участвовал в разработке самого приложения.

«Нами был использован язык программирования Dart, а также Flutter — бесплатная и открытая платформа, которую мы взяли для разработки адаптивного интерфейса нашего приложения», — говорит он.

Другой студент факультета ФМИАТ и выпускник цифровой кафедры УлГУ Никита Калитов разработал программу, обучающую школьников создавать ИТ-продукты. Она будет опробована в код-классах школ Ульяновской области с углублённым изучением программирования.

«После обучения учащиеся смогут самостоятельно создавать интуитивные интерфейсы, высокотехнологичные программные продукты, повысится их продуктивность в изучении информационных технологий», — поделился Никита.

Интересно и то, что занятия на «цифровых кафедрах» проходят в тесной кооперации с крупными региональными и федеральными компаниями. Не менее 60% учебного времени занимает обучение у специалистов «Ростелекома», «Сбера», «Яндекса», «Альфа-банка», VK, «Росатома», РЖД и других компаний.

«Индустриальными ИT-партнёрами УлГУ являются самые авторитетные компании, постоянно фигурирующие в топе различных мировых и российских рейтингов, признанные лидеры IT-отрасли. И без них добиться повышения качества ИТ-образования чрезвычайно сложно», — заявил ИА Регнум декан факультета трансферных специальностей Анатолий Сковиков.

По его словам, кроме ликвидации кадрового дефицита в ИТ-сфере и подготовки выпускников с прокачанными цифровыми компетенциями, «цифровая кафедра» ставит для себя ряд дополнительных задач, направленных на внедрение новых педагогических инструментов и преодоление доминирования в образовательном процессе отстающих от времени технологий обучения.

«В 2022–2023 учебном году мы начали с ИТ-классики, однако постарались переформатировать программы на основе технологий нового педагогического дизайна. Мы трансформировали образовательную парадигму: от классических лекций и семинаров слушатель переходит к проектной деятельности, интенсивам, мастер-классам, хакатонам. И всё это при активном участии ИТ-компаний. Заканчивается обучение разработкой цифрового продукта, удовлетворяющего конкретную потребность реального сектора экономики», — добавляет Сковиков.

К слову, студенты «цифровых кафедр» могут не только бесплатно получить ИТ-образование, но и пройти практику в ИТ-компаниях с последующим трудоустройством.

Тесно сотрудничают с компаниями-лидерами и в Московском Политехе. Согласно исследованию АНО «Цифровая экономика», вуз занял первое место среди российских университетов по количеству привлечённых специалистов из индустрии.

«Все наши программы разрабатываются исключительно под запрос индустрии, совместно с индустрией, и по части образовательных программ преподавателей из индустрии привлечено значительно больше, чем вузовских преподавателей», — отметил начальник Центра дополнительного профессионального образования Московского Политеха Денис Воронин.

И количество образовательных программ «цифровой кафедры» Московского Политеха год от года растёт. В 2022 году вуз стартовал с одной программы «Программирование на языке Python», с 2023 года студенты могли выбрать из пяти программ.

«В этом году мы подали на экспертизу уже 13 образовательных программ, включая программы по направлениям цифрового маркетинга и PR в медиаиндустрии. Вследствие расширения количества программ у нас значительно возросло количество партнёров из индустрии, привлечённых к разработке и реализации образовательных программ», — добавил Воронин.

Как сообщало ИА Регнум, запуск «цифровых кафедр» входит в национальный проект «Цифровая экономика» и направлен на развитие компетенций в области ИТ у студентов непрофильных направлений. Обучающиеся на ИТ-специальностях смогут углубить и расширить спектр полученных навыков. Выпускники «цифровых кафедр» получают вторую квалификацию в сфере ИТ — дополнительно к основной специальности.