Москва, 6 сентября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Для уничтожения беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» требуются приборы ночного видения. Об этом 6 сентября заявил уничтоживший шесть таких БПЛА участник специальной военной операции, командир взвода Юрий Деев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Без прибора ночного видения её («Бабу-ягу». — Прим. ред.) не увидеть и не сбить. Она летает только ночью», — процитировала его Lenta.ru.

Украинские бойцы стараются запускать дроны всегда в разное ночное время. По словам Деева, у мощного беспилотника шесть винтов и вооружение, начиная от миномёта и заканчивая противотанковыми минами.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа командир инженерно-сапёрного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что дроны «Баба-яга» стали бронировать. Подобная защита сделала их почти неуязвимым для стрелкового оружия. По его словам, у такого беспилотника есть полётное задание, и он должен пролететь по заранее указанным точкам, в которых дрон сбрасывает груз.

В начале сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о применении «Бабы-яги» для распыления неизвестного газа.

В тот же день расчёт FPV-дрона ВС России поразил украинский тяжёлый дрон «Баба-яга». Также бойцы подбили один танк, уничтожили несколько боевых бронированных машин ВСУ. Противник продолжает безрезультатные попытки продвинуться, отметил Алаудинов.