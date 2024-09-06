Москва, 6 сентября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В 49 из 83 российских регионов, где выборы проходят в течение трёх дней, открылись избирательные участки. Об этом 6 сентября в ходе брифинга в информцентре комиссии сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Сегодня в 49 субъектах Российской Федерации, где принято решение о голосовании в течение трёх дней, открылись избирательные участки», ― заявила Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум, в России 6 сентября стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. Всего пройдёт более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны.

Россиянам предстоит избрать губернаторов в 21 субъекте России. Также избиратели проголосуют за парламентариев законодательных и муниципальных органов власти, трёх депутатов Государственной думы ― в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях. Также в день голосования (ЕДГ) пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов восьмого созыва Мосгордумы.

Голосование на выборах будет проходить в течение трёх дней в 30 регионах России. Два дня ― 7 и 8 сентября ― займёт голосование в трёх субъектах. В остальных — в единый день голосования 8 сентября.

В Москве 6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино.

В Курской области явка на выборах 6 сентября составила уже более 40%.