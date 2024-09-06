Москва, 6 сентября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В Москве отразили шесть хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования на выборах, сообщил 6 сентября руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Иван Шилов ИА Регнум

«К этому часу отражено шесть атак на систему дистанционного электронного голосования, эти атаки никак на неё не повлияли», — заявил он журналистам.

По его словам, система работают безукоризненно.

Ковалев пояснил, что пока неизвестно, откуда шли хакерские атаки. Он добавил, что к вечеру 6 сентября у штаба будет подробная справка.

Выборы в органы местного самоуправления в Москве начались 6 сентября в 8 часов утра. В этом году в корпус наблюдателей вошли 12 680 человек.

Вместе с депутатами Московской городской думы выбирают депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.

В середине июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. По её словам, в 83 регионах в единый день голосования (8 сентября) пройдёт около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.