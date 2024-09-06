Париж, 6 сентября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров в первом после задержания во Франции заявлении обратился с благодарностью к поддержавшей его общественности.

VK/durov

«Спасибо всем за вашу поддержку. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — написал он 5 сентября на своём Telegram-канале.

Дуров отметил, что задержание стало для него полной неожиданностью, так как у мессенджера есть официальный представитель в Евросоюзе, контакты которого находятся в открытом доступе. Основатель Telegram признал, что увеличение количества пользователей действительно вызвало ряд проблем с использованием площадки для незаконной деятельности. Внутри компании уже начался процесс по решению данных вопросов.

В завершение Дуров выразил надежду на то, что события, связанные с его задержанием, позволят Telegram и индустрии социальных сетей в целом стать безопаснее и сильнее.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей.

В своём первом заявлении Дуров призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября заявила, что власти Франции повели себя отвратительным образом в ситуации с арестом Дурова. Они не смогли внятно объяснить свои действия, так как утратили навык всех реально действующих демократических механизмов, подчеркнула спикер ведомства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров днём ранее заявил, что трудно поверить в слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии политических мотивов в деле против основателя Telegram. По его словам, линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов проводится уже давно.