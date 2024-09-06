Москва, 6 сентября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Суд наложил арест на банковские счета предпринимателя Игоря Котельникова, фигурировавшего в уголовном деле о сухпайках для армии. Информация об этом содержится в материалах дела.

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Под арестом оказались 10 банковских счетов Котельникова. Деньги на них оставили замороженными, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть, передало 6 сентября «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Котельников скончался из-за остановки сердца 8 июля в карцере пятого корпуса СИЗО-4 «Медведь» в возрасте 52 лет.

В тот же день появилась информация, что предприниматель фигурировал в уголовном деле экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Согласно материалам дела, Котельников был связан с компаниями ООО «Консервпаклам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно». Собственники АО «Грязинский пищевой комбинат», чьи интересы, согласно данным расследования, лоббировал экс-замглавы Минобороны, являются бенефициарами данных компаний.

Булгакова задержали 26 июля по подозрению в коррупции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам. На имущество и банковские счета генерала наложили обеспечительные меры.