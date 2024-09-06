Москва, 6 сентября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Пашутин 6 сентября отреагировал на сообщения о том, что власти Финляндии могут лишить его недвижимости в этой стране за неуплату коммунальных платежей.

Антон Новодережкин/ТАСС

В беседе с сайтом аif.ru актёр счёл сложности с квартирой в Финляндии несущественными и в шутку пригрозил Хельсинки танками.

«У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии… Они, что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Они идиоты», — сказал он.

Пашутин выразил уверенность в том, что эта ситуация закончится для него хорошо. Актёр рассказал, что в курортный город Пункахарью, в котором у него находится квартира, ездили из России, так как жителям Европы такой отдых не нужен.

По словам народного артиста РФ, всегда относились к нему доброжелательно, а квартиру в Пункахарью он решил в своё время купить из-за дешевизны.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября стало известно, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Пункахарью. Актриса осталась без недвижимости ещё осенью 2023 года из-за банкротства управляющей компании дома. По законодательству Финляндии, владельцами зданий являются УК, а жильцы владеют только акциями, которые предоставляют право на использование квадратных метров. Однако в этом случае владельцы акций не получили от финских властей компенсации.

Без недвижимости в Финляндии также остались актриса Елена Кондулайнен и Пашутин, у которых также были квартиры в этом доме. По информации ИА Регнум, компанией — владельцем дома была Asunto Oy Punkaharjun, в прошлом году её признали банкротом, а апартаменты передали в конкурсную массу.