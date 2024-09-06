Владивосток, 6 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Восточный экономический форум является витриной экономики страны и её политического ландшафта, заявил 6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ВЭФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ВЭФ

Благодаря таким форумам бизнес может увидеть, в какой атмосфере он работает и какие у страны перспективы, отметил представитель Кремля. Предпринимателям это необходимо, чтобы выстраивать свои коммерческие планы.

«И бизнес должен иметь возможность общаться с представителями государства, с руководителями ведомств, чтобы выстраивать свои планы. Тем более если речь идёт о выстраивании инвестиционных планов на десятилетия», — заявил Песков.

Он добавил, что такие форумы, как ВЭФ, являются абсолютно безальтернативными. Мероприятия организованы на высоком уровне, и это позволяет наиболее эффективно использовать несколько дней в году, чтобы и власть, и бизнес смогли решить важные для них задачи.

Как сообщало ИА Регнум, девятый Восточный экономический форум начал свою работу 3 сентября. Он проходит под девизом «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Как заявил 5 сентября вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в этом году на ВЭФ приехало рекордное количество участников — 7 тыс. человек. В прошлом форуме участвовали 6,3 тыс. человек. Кроме того, рекордным стало количество стран-участниц: в этом году на ВЭФ приехали представители 75 государств, в том числе 16 недружественных. В восьмом Восточном экономическом форуме участвовали 62 страны.

Президент России Владимир Путин 5 сентября принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Глава государства сделал ряд важных заявлений, касающихся внутренней и внешней политики. Он отметил, что российская экономика развивается устойчиво. Нужно стремиться к новым рубежам, подчеркнул Путин.

Сегодня, 6 сентября, девятый Восточный экономический форум завершит работу.