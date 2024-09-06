Париж, 6 сентября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров, который находится под следствием во Франции, отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, сообщило 5 сентября Politico.

TechCrunch Павел Дуров

«И Россия, и Объединенные Арабские Эмираты предложили Дурову дипломатическую помощь, от которой он отказался», — сообщил изданию представитель французского правительства.

Как отмечается, бизнесмен согласился держать посольство ОАЭ в курсе его ситуации. Представитель дипслужбы ОАЭ рассказал изданию, что находится в контакте с французскими властями и представителями Дурова.

Основатель Telegram является гражданином России, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, а также карибского островного государства Сент-Китс и Невис. Он получил французское гражданство в 2021 году.

Дуров 6 сентября впервые после задержания сделал заявление, в котором, в частности, призвал страны, у которых появились претензии к Telegram, подавать судебный иск против самой платформы, а не преследовать главу платформы. Он также рассказал, что французская полиция допрашивала его в течение четырёх дней.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По информации французского телеканала TF1, перед задержанием предприниматель успел забрать багаж и пройти в VIP-зал аэропорта в сопровождении помощницы и телохранителя.

Прокуратура 28 августа предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере €5 млн. Предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 сентября заявила, что власти Франции повели себя отвратительным образом в ситуации с арестом Дурова.