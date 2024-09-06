Москва, 6 сентября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. В российской столице проходят выборы депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино. На брифинге председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в выборах приняли участие уже более 450 тысяч человек.

Выборы

«Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом из них работают наблюдатели, кроме того, за каждым участком ведётся видеонаблюдение», — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв. По его словам, также начала работать группа разбора, основной задачей которой является объективная оценка поступающих с УИК данных и оперативное принятие решений по каждому случаю. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы стартовали в штатном режиме», — подчеркнул Ковалёв.

Проголосовать можно как на участках, так и онлайн: для этого необходимо любое устройство, подключённое к сети Интернет, и полная учётная запись на портале mos.ru. Однако в часы пик, например утром, может возникнуть электронная очередь, что является абсолютно штатной работой системы.

«При возникновении такой ситуации нужно немного подождать или проголосовать позже. Я как человек, голосующий онлайн, предпочитаю делать это не в первые часы», — поделился Ковалев.

«Москвичи, без сомнения, уже успели оценить удобство ДЭГ: его несомненный плюс в том, что проголосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от адреса постоянной регистрации», — отметил заместитель руководителя Общественного штаба Александр Асафов.

Ковалев также напомнил, что все наблюдатели получили доступ к мобильному приложению «Мобильный наблюдатель» на платформе RuStore, Android и iOS. Функционал приложения подразумевает обязательное прохождение наблюдателями контрольных точек — это позволяет гарантировать их нахождение на участке в течение всего времени голосования посредством контроля геолокации, а также зафиксировать время открытия и закрытия участка. Кроме того, приложение делает максимально оперативным и удобным взаимодействие с Общественным штабом по наблюдению за выборами.